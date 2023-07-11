Айзея Стюарт подписал контракт с «Детройтом» на четыре года

Центровой «Детройт Пистонс» Айзея Стюарт подписал новый контракт с командой, рассчитанный на четыре года, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски в социальных сетях.

За это время баскетболист может заработать $ 64 млн.

21-летний баскетболист получил повреждение левого плеча в январе, однако позже вернулся в строй. С 25 февраля игрок пропускал встречи из-за аналогичной травмы.

В минувшем сезоне Стюарт принял участие в 50 матчах, набирая в среднем 11,3 очка, делая 8,1 подбора и 1,4 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 44,2, трёхочковых – 32,7. «Пистонс» выбрали Стюарта на драфте-2020 под 16-м номером.