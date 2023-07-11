Айзея Стюарт подписал контракт с «Детройтом» на четыре года
Поделиться
Центровой «Детройт Пистонс» Айзея Стюарт подписал новый контракт с командой, рассчитанный на четыре года, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски в социальных сетях.
За это время баскетболист может заработать $ 64 млн.
21-летний баскетболист получил повреждение левого плеча в январе, однако позже вернулся в строй. С 25 февраля игрок пропускал встречи из-за аналогичной травмы.
В минувшем сезоне Стюарт принял участие в 50 матчах, набирая в среднем 11,3 очка, делая 8,1 подбора и 1,4 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 44,2, трёхочковых – 32,7. «Пистонс» выбрали Стюарта на драфте-2020 под 16-м номером.
Комментарии
- 11 июля 2023
-
14:11
-
13:57
-
13:49
-
12:56
-
12:47
-
12:03
-
11:58
-
11:00
-
10:53
-
10:49
-
09:58
-
09:52
-
09:47
-
07:53
-
07:21
-
05:45
-
00:33
-
00:12
- 10 июля 2023
-
23:49
-
23:10
-
22:46
-
21:53
-
20:58
-
20:18
-
20:01
-
19:45
-
19:26
-
18:56
-
18:12
-
17:25
-
17:16
-
16:26
-
15:51
-
15:07
-
14:48
Партнерский контент