Полиция выдала ордер на арест мужчины, который совершил нападение в доме Джа Моранта

Полиция выдала ордер на арест Давонта Пака, который напал на Джошуа Холлоуэя в доме звезды «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта прошлым летом.

Паку предъявлено обвинение в нападении с целью нанесения телесных повреждений.

Как сообщает Лукас Финтон из газеты Memphis Commercial Appeal, ордер был выдан в понедельник, и его можно увидеть на портале уголовного правосудия округа Шелби. Весь инцидент произошёл в результате потасовки, случившейся в июле прошлого года в доме Моранта в штате Теннесси.

«Офис шерифа округа Шелби получил ордер на арест Давонта Пака, которому предъявлены обвинения в нападении в связи со ссорой, произошедшей в июле 2022 года между г-ном Паком, баскетболистом «Мемфис Гриззлиз» Джа Морантом и несовершеннолетним баскетболистом в доме г-на Моранта в Идсе», — говорится в заявлении полиции.