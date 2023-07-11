Американский форвард, перешедший в «Самару»: лига ВТБ — турнир очень высокого уровня

Американский форвард Хэйден Далтон, перешедший в «Самару», высказался по поводу новой команды.

«Я выбрал «Самару» для продолжения карьеры потому, что этот клуб выступает в Единой лиге ВТБ — турнире очень хорошего и высокого уровня. Тренер и команда очень хотели, чтобы я приехал и играл здесь. Я рад присоединиться к этому клубу и помочь ему побеждать и быть в новом сезоне настолько успешным, насколько это возможно. Я благодарен за возможность играть в клубе такого высокого профессионального уровня и надеюсь принести «Самаре» как можно больше побед!» — приводит слова Далтона пресс-служба команды.

В сезоне-2022/2023 Далтон провёл 27 матчей в чемпионате Израиля, в которых в среднем набирал 11,6 очка, делал 5,6 подбора и 1,4 передачи.