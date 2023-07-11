Беверли: я хотел взять 21-й номер, но его носит действующий MVP
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Американский баскетболист «Филадельфии Сиксерс» Патрик Беверли рассказал о том, что он хотел взять 21-й номер, но его носит действующий MVP лиги и лидер команды Джоэл Эмбиид.
«Я правда хотел играть под 21-м номером, но, к сожалению, его носит действующий MVP», — сказал Беверли на пресс-конференции.
Отметим, что игроком также интересовались «Бостон Селтикс» и «Вашингтон Уизардс». По словам Беверли, он не хотел ждать и ему нравится, как тренирует Ник Нёрс, поэтому он предпочёл подписать контракт с «Сиксерс».
В минувшем регулярном чемпионате 34-летний баскетболист провёл в НБА 67 матчей за «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Чикаго», набирая в среднем 6,2 очка за игру. Отметим, что в 2011–2012 годах Беверли выступал за «Спартак» из Санкт-Петербурга.
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