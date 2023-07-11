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«Зенит» опубликовал приветственное видео в связи с переходом Бояна Дублевича

«Зенит» опубликовал приветственное видео в связи с переходом Бояна Дублевича
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«Зенит» на своём YouTube-канале опубликовал видео в связи с переходом Бояна Дублевича в команду.

Видео доступно на YouTube-канале Баскетбольный клуб «Зенит».

Последние 11 сезонов 206-сантиметровый баскетболист выступал за «Валенсию». За время, проведённое в испанском клубе, баскетболист дважды выигрывал Еврокубок (2013/2014, 2018/2019) и становился чемпионом Испании (2016/2017), где был признан MVP финальной серии. Игрок дважды входил в первую символическую пятёрку Еврокубка (2017, 2019) и дважды — во вторую (2012, 2014). Также Боян два раза становился обладателем награды «Восходящая звезда Еврокубка» (2012, 2014).

Дублевич провёл в прошлом сезоне 27 матчей в Евролиге в составе «Валенсии», в среднем набирая 11,7 очка и делая 4,8 подбора за игру. В минувшем сезоне чемпионата Испании новичок «Зенита» провёл 32 матча, в которых в среднем отмечался статистикой в 10,2 очка, 6,8 подбора и 1,6 передачи за встречу.

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