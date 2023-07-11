Американский форвард Джордан Такер перешёл в «Пари Нижний Новгород»

«Пари Нижний Новгород» объявил о том, что американский форвард Джордан Такер подписал контракт с командой до конца сезона-2023/2024.

«Джордан Такер родился 3 апреля 1998 года в городе Уайт-Плейнс, штат Нью-Йорк, и там же начал играть за местную школьную команду. После успехов на первом году обучения он перевёлся в другую школу по соседству — Арчбишоп Степинак, а выпускался уже из заведения под названием Уиллер в штате Джорджия.

Во всех трёх школах его статистика выходила за пределы стандартных показателей. К примеру, на третьем году обучения цифры достигли значений в 17,8 очка, 9,8 подбора и 2,8 передачи, благодаря чему Такер попал во вторую пятёрку школьной лиги по итогам сезона. Перед выпускным он получил приглашения от ведущих колледжей страны — отказался от «Сиракуз», «Джорджии», «Орегона», «Вилановы» и «Индианы» и предпочёл легендарный «Дюк», на тот момент пятикратного чемпиона NCAA.

Правда, в «Дюке» Такер провёл всего один семестр, после чего перевёлся в куда менее известный «Батлер». Как он объяснял в одном из интервью, хотел получать больше игрового времени и работать над своими слабыми сторонами. В форме новой команды Такер вышел на паркет только в сезоне-2018/2019. В 24 матчах он показал статистику в 9,7 очка, 4,1 подбора, а в следующем [сезоне] — 8,9 очка, 3,8 подбора.

Свой первый сезон после колледжа, 2021-2022, Джордан провёл в G-лиге — командах «Уинди Сити Буллз», «Рио Гранд Вэлли Вайперс» и «Су Фолс Скайфорс».

Летом 2022 года Такер решил попробовать себя в европейском баскетболе и подписал контракт с клубом «Феникс» из чемпионата Северной Македонии. Однако уже в январе он переехал в Болгарию. За местный «Черноморец» он вышел в 26 матчах и стал вторым по результативности в чемпионате — 20,3 очка (49,7% с игры, 33,2% трехочковых), 5 подборов, 2,3 передачи. Благодаря его игре «Черноморец» стал финалистом национального чемпионата», — говорится в релизе команды.