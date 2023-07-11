Источник: «Руна» рассталась с центровым Гани Лавалем
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Баскетбольный клуб «Руна» не стал продлевать контракт с опытным американским центровым Гани Лавалем, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».
По информации источника, московский клуб не проявил заинтересованности в услугах 34-летнего центрового после повышения в классе.
В прошедшем сезоне Суперлиги Лаваль набирал 7,8 очка и делал 5,5 подбора в среднем за игру.
До переезда в Россию американец провёл два сезона в составе французского клуба «Шампань Шалон-Реймс». Ранее он выступал за «Виртус», «Милан» и «Панатинаикос».
Лаваль был выбран «Финиксом» на драфте 2010 года под 46-м номером, но провёл в НБА только один сезон (одна игра в НБА, 37 — в G-лиге).
Напомним, в предстоящем сезоне «Руна» дебютирует в Единой лиге ВТБ.
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