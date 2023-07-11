«Реал» объявил о продлении контракта с 38-летним Руди Фернадесом

Испанский форвард Руди Фернандес подписал новое соглашение с мадридским «Реалом».
«Баскетбольный клуб «Реал Мадрид» и Руди Фернандес договорились о продлении контракта. Это означает, что игрок будет связан с клубом до 30 июня 2024 года.
За 12 сезонов, проведённых в составе «Реала», он выиграл 23 титула: три Евролиги, Межконтинентальный кубок, шесть чемпионатов Испании, пять Кубков короля и восемь Суперкубков Испании.
Руди Фернандес проведёт свой 13-й сезон в нашей команде, которая переживает один из самых блестящих периодов в своей истории», — сообщается на официальном сайте клуба.
Ранее 38-летний Фернандес, попавший в состав сборной Испании для подготовки к чемпионату мира — 2023, объявил, что завершит международную карьеру после Олимпиады в Париже, которая пройдёт в 2024 году.
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