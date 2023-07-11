Сын бывшего наставника сборной России Базаревича вошёл в тренерский штаб «Астаны»

«Астана» назвала тренерский штаб на новый сезон. Единственное изменение — приход Дмитрия Базаревича, который в минувшем сезоне работал под руководством своего отца, Сергея Базаревича, в «Самаре».
«Тренерский штаб под руководством Олега Киселёва в полном составе продолжит работу в следующем сезоне.
Кроме того, тренерский штаб «Астаны» пополнил российский специалист Дмитрий Базаревич.
Он родился 24 февраля 1997 года в Москве, баскетболом начал заниматься в детско-юношеской школе ЦСКА. В 2017 году Дмитрий Сергеевич начал тренерскую карьеру, став ассистентом Александра Герасимова в ДЮБЛ «Химок». Впоследствии он работал в штабе студенческой сборной России, национальной команды, а также в системе «Зенита» и ЦСКА. Последним клубом специалиста была «Самара», где он работал ассистентом своего отца Сергея Базаревича.
Таким образом, тренерский штаб «Астаны» в сезоне-2023/2024 выглядит следующим образом:
— Олег Киселёв – главный тренер;
— Глеб Плотников – первый помощник главного тренера;
— Дмитрий Базаревич – помощник главного тренера;
— Ринат Абитов – тренер по ОФП;
— Дамир Абильдин – врач;
— Тамерлан Батыргалиев – врач-массажист.
Уже 15 августа основной состав «Астаны» приступит к первым тренировкам», — сообщает официальный сайт казахстанского клуба.
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