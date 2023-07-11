Сын бывшего наставника сборной России Базаревича вошёл в тренерский штаб «Астаны»

«Астана» назвала тренерский штаб на новый сезон. Единственное изменение — приход Дмитрия Базаревича, который в минувшем сезоне работал под руководством своего отца, Сергея Базаревича, в «Самаре».

«Тренерский штаб под руководством Олега Киселёва в полном составе продолжит работу в следующем сезоне.

Кроме того, тренерский штаб «Астаны» пополнил российский специалист Дмитрий Базаревич.

Он родился 24 февраля 1997 года в Москве, баскетболом начал заниматься в детско-юношеской школе ЦСКА. В 2017 году Дмитрий Сергеевич начал тренерскую карьеру, став ассистентом Александра Герасимова в ДЮБЛ «Химок». Впоследствии он работал в штабе студенческой сборной России, национальной команды, а также в системе «Зенита» и ЦСКА. Последним клубом специалиста была «Самара», где он работал ассистентом своего отца Сергея Базаревича.

Таким образом, тренерский штаб «Астаны» в сезоне-2023/2024 выглядит следующим образом:

— Олег Киселёв – главный тренер;

— Глеб Плотников – первый помощник главного тренера;

— Дмитрий Базаревич – помощник главного тренера;

— Ринат Абитов – тренер по ОФП;

— Дамир Абильдин – врач;

— Тамерлан Батыргалиев – врач-массажист.

Уже 15 августа основной состав «Астаны» приступит к первым тренировкам», — сообщает официальный сайт казахстанского клуба.