Источник: Антон Карданахишвили получит шанс в ЦСКА во время предсезонной подготовки

Московский ЦСКА не будет рассматривать запросы по аренде российского разыгрывающего Антона Карданахишвили до окончания предсезонной подготовки, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».
По информации источника, воспитанник армейцев, который последние два сезона провёл в аренде в «Пари НН» и «Самаре», пройдёт полноценные предсезонные сборы с ЦСКА. У игрока есть возможность зарекомендовать себя и попасть в окончательный состав команды на предстоящий сезон. До конца предсезонки клуб не будет рассматривать возможности новой аренды Карданахишвили, хотя такие запросы уже приходили.
Контракт Карданахишвили с ЦСКА действует до лета 2025 года.
В прошедшем сезоне 21-летний разыгрывающий набирал 5,5 очка и 2,5 передачи в среднем за игру в Единой лиге ВТБ в составе «Самары».
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