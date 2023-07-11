Источник: Антон Карданахишвили получит шанс в ЦСКА во время предсезонной подготовки

Московский ЦСКА не будет рассматривать запросы по аренде российского разыгрывающего Антона Карданахишвили до окончания предсезонной подготовки, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

По информации источника, воспитанник армейцев, который последние два сезона провёл в аренде в «Пари НН» и «Самаре», пройдёт полноценные предсезонные сборы с ЦСКА. У игрока есть возможность зарекомендовать себя и попасть в окончательный состав команды на предстоящий сезон. До конца предсезонки клуб не будет рассматривать возможности новой аренды Карданахишвили, хотя такие запросы уже приходили.

Контракт Карданахишвили с ЦСКА действует до лета 2025 года.

В прошедшем сезоне 21-летний разыгрывающий набирал 5,5 очка и 2,5 передачи в среднем за игру в Единой лиге ВТБ в составе «Самары».