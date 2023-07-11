Паоло Банкеро: в детстве играть за сборную США было моей самой большой мечтой

Форвард «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро рассказал, что решение выступать за сборную США, а не за сборную Италии вызвано прошлым его матери. Мама Паоло была игроком женской сборной США по баскетболу.
«Фотография сборной США висела на стене в моей комнате в подвале. Я видел её каждый божий день. В детстве играть за сборную США было моей самой большой мечтой.
Выступление за сборную Италии? Мне было 17, когда мне это предложили, и это был тот момент в моей жизни, когда я почувствовал, что не могу упустить эту возможность, потому что у моей семьи по линии отца итальянские корни. При этом я мало что знал о своём итальянском происхождении, так что чувствовал, что это идеальный способ больше узнать об этом и стать ближе к своему итальянскому наследию, которое у меня сохранилось.
Но пандемия лишила меня возможности сыграть за сборную Италии. И это заставляет меня всё время думать о том, насколько другой была бы моя жизнь, если бы пандемии не было. Но я не сыграл за Италию, перешёл в колледж, провёл отличный год, занял первое место на драфте — и, знаете, обстоятельства меняются», — приводит слова Банкеро AP News.
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