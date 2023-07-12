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«Уралмаш» представил тренерский штаб на дебютный сезон в Единой лиге ВТБ

Екатеринбургский баскетбольный клуб «Уралмаш» назвал тренерский штаб на предстоящий сезон, который станет для команды дебютным в Единой лиге ВТБ,

«Представляем тренерский штаб нашей команды на предстоящий сезон.

Дмитрий Федяев продолжит ассистировать Милошу Павичевичу вместе с Вадимом Филатовым! Специалист возвращается на Урал, чтобы продолжать побеждать вместе с «Уралмашем», но уже на высшем уровне.

За безупречную физическую подготовку наших парней по-прежнему отвечает Иннокентий Макаров

Желаем успехов в работе нашему тренерскому штабу!», — говорится в сообщении, опубликованном на странице екатеринбургского клуба в социальной сети.

В минувшем сезоне «Уралмаш» стал чемпионом Суперлиги, переиграв в финальной серии ещё одного новичка предстоящего сезона Единой лиги — «Руну».