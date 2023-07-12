Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Уралмаш» представил тренерский штаб на дебютный сезон в Единой лиге ВТБ

«Уралмаш» представил тренерский штаб на дебютный сезон в Единой лиге ВТБ
Аудио-версия:
Комментарии

Екатеринбургский баскетбольный клуб «Уралмаш» назвал тренерский штаб на предстоящий сезон, который станет для команды дебютным в Единой лиге ВТБ,

«Представляем тренерский штаб нашей команды на предстоящий сезон.

Дмитрий Федяев продолжит ассистировать Милошу Павичевичу вместе с Вадимом Филатовым! Специалист возвращается на Урал, чтобы продолжать побеждать вместе с «Уралмашем», но уже на высшем уровне.

За безупречную физическую подготовку наших парней по-прежнему отвечает Иннокентий Макаров

Желаем успехов в работе нашему тренерскому штабу!», — говорится в сообщении, опубликованном на странице екатеринбургского клуба в социальной сети.

В минувшем сезоне «Уралмаш» стал чемпионом Суперлиги, переиграв в финальной серии ещё одного новичка предстоящего сезона Единой лиги — «Руну».

Материалы по теме
«Уралмаш» объявил о подписании американского центрового Чада Брауна
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023