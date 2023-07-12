«Уралмаш» представил тренерский штаб на дебютный сезон в Единой лиге ВТБ

Екатеринбургский баскетбольный клуб «Уралмаш» назвал тренерский штаб на предстоящий сезон, который станет для команды дебютным в Единой лиге ВТБ,
«Представляем тренерский штаб нашей команды на предстоящий сезон.
Дмитрий Федяев продолжит ассистировать Милошу Павичевичу вместе с Вадимом Филатовым! Специалист возвращается на Урал, чтобы продолжать побеждать вместе с «Уралмашем», но уже на высшем уровне.
За безупречную физическую подготовку наших парней по-прежнему отвечает Иннокентий Макаров
Желаем успехов в работе нашему тренерскому штабу!», — говорится в сообщении, опубликованном на странице екатеринбургского клуба в социальной сети.
В минувшем сезоне «Уралмаш» стал чемпионом Суперлиги, переиграв в финальной серии ещё одного новичка предстоящего сезона Единой лиги — «Руну».
- 12 июля 2023
-
00:31
-
00:04
- 11 июля 2023
-
23:50
-
21:36
-
21:00
-
19:30
-
18:57
-
17:29
-
16:33
-
16:19
-
15:29
-
15:16
-
14:31
-
14:11
-
13:57
-
13:49
-
12:56
-
12:47
-
12:03
-
11:58
-
11:00
-
10:53
-
10:49
-
09:58
-
09:52
-
09:47
-
07:53
-
07:21
-
05:45
-
00:33
-
00:12
- 10 июля 2023
-
23:49
-
23:10
-
22:46
-
21:53