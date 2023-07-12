В НБА будут давать штрафные броски за симуляции игроков

В национальной баскетбольной ассоциации (НБА) со следующего сезона будут действовать два новых правила, сообщает известнейший инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Первым из одобренных нововведений стало то, что отныне игроки, совершающие «флоппинг», будут наказаны техническим фолом за неспортивное поведение. Игрок не может быть удалён за площадки за подобный фол, а также судьям необязательно свистеть это нарушение сразу, они могут подождать следующей паузой в игре. Команда соперников будет награждена штрафным броском.

Вторым новым правилом стало то, что теперь у тренеров команд не будет исчезать право на пересмотр эпизода, если первая попытка была успешной. Тем самым, тренеры смогут использовать два «челленджа» за матч, если первый будет удачным.