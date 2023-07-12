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Колин Коухерд: «Сан-Антонио Спёрс» не хочет, чтобы Вембаньяма взял награду новичка года

Колин Коухерд: «Сан-Антонио Спёрс» не хочет, чтобы Вембаньяма взял награду новичка года
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Известный спортивный журналист Колин Коухерд отреагировал на то, что «Сан-Антонио Спёрс» больше не будет давать новоиспечённому французскому центровому Виктору Вембаньяме играть в Летней лиге.

«Вместе с тем как «Спёрс» продлили Поповича на пять лет, команда заявляет всей публике, что им без разницы, что все думают насчёт Вембаньямы. Это будет долгий, методичный процесс по взращиванию игрока. Они будут беречь игрока, накладывая на него ограничение по сыгранным минутам и играм, им без разницы, возьмёт ли Виктор награду новичка года.

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Они — организация, которая вообще придумала «лоуд-менеджмент» (распределение нагрузки. — Прим. «Чемпионата»). Со времён ситуации с Каваем Леонардом они изменили свой подход. Я не думаю, что Вембаньяма, учитывая его антропометрию, должен сыграть больше 65 игр в грядущем сезоне», — сказал Коухерд в эфире шоу The Herd.

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