Бывшая жена Пиппена — о комментарии Джордана: я посрамлена, я травмирована этим

Экс-жена бывшего партнёра Майкла Джордана по «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена Ларса прокомментировала то, что легенда НБА не одобрила её взаимоотношения с сыном Майкла Маркусом Джорданом.
«Я не подумала, что это было смешно. Ничего забавного в этом не было. Я была посрамлена, я травмирована этим, я подумала, что теперь не знаю, что нам теперь делать. Люди думают, что я соврала», — приводит слова Ларсы Sportskeeda.
Напоним, что журналисты застали Джордана выходящим из ресторана в Париже, после чего один из представителей медиа спросил его, одобряет ли он отношения сына, на что баскетболист ответил: «Нет».
Ларса и Скотти Пиппены развелись в 2021 году после 14 лет брака. Примечательно, что разница в возрасте между сыном Джордана и экс-супругой Пиппена составляет 17 лет.
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