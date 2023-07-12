Кайри Йрвинг подписал пятилетний контракт с ANTA

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг и китайский бренд спортивной экипировки ANTA подписали соглашение о сотрудничестве на пять лет, сообщает The Athletic.
По информации источника, Ирвинг получил уникальную должность главного креативного директора компании. Управляющая компания Ирвинга, A11Even, вела переговоры о сделке.
Выгодная новая сделка с обувью для Ирвинга также даст ему возможность нанимать и подписывать игроков и других сотрудников, а также переносить производство в США, чтобы дать толчок процессу ANTA для распространения в этой стране.
Напомним, защитник стал игроком «Маверикс» после обмена в феврале. «Даллас» не смог выйти в плей-офф, завершив сезон на 11-й строчке. В прошедшем сезоне Ирвинг набирал 27 очков, делал шесть передач и пять подборов в среднем за игру.
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