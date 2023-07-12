Айзея Томас рассказал, как сын поддержал его перед просмотрами у клубов НБА

Двукратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации, свободный агент Айзея Томас показал милую переписку с сыном, который решил поддержать папу.

«Мой сын Джеймс прислал мне это сообщение перед моей сегодняшней тренировкой! Это был мой лучший день! Он говорит совсем как я», — написал в социальной сети Томас.

«Заряжайся хорошей энергией, верь в то, над чем работаешь, будь агрессивен и получай удовольствие!» — гласит сообщение сына Томаса.

Айзее Томасу 34 года. Последний полноценный сезон он провёл за «Вашингтон Уизардс» в 2019 году. В прошлом сезоне он сыграл 18 матчей за «Шарлотт Хорнетс». В среднем разыгрывающий набирал восемь очков, делал 1,4 передачи и 1,3 подбора. Ранее баскетболист высказался по поводу своего желания играть в НБА.