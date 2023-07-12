Крис Бруссард: Вембаньма узнал, как тяжело ему надо будет работать, чтобы стать успешным

Спортивный аналитик Крис Бруссард рассказал о том, какой бесценный опыт получил новоиспечённый центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма, сыграв в Летней лиге.
«Я думаю, это был идеальный уик-енд для Вембаньямы. Ему нужно было столкнуться с некоторыми трудностями. До этого все бросали в его сторону цветы, называли его лучшим проспектом в истории, говорили, что он должен стать величайшим.
И да, Виктор кажется мудрым не по годам, но он все равно человек. После того, как ты доминируешь среди взрослых во Франции, ты думаешь, ты очень хорош. Но благодаря матчам в Летней лиге он понял, насколько сильным ему надо стать, сколько в весе он должен прибавить. Он узнал, как тяжело ему надо будет работать, чтобы стать успешным», — заявил Бруссард в эфире шоу First Things First.
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