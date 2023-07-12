Ник Райт: Вембаньяма немедленно показал то, как сильно он может влиять на игру

Спортивный аналитик Ник Райт оценил уровень выступления новоиспечённого центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы в Летней лиге.
«В Летней лиге он выступил практически ровно также, как я и предполагал. Веманьяма немедленно показал то, как сильно он может влиять на игру. Он прекрасно знает, что делает во время обороны. А вот в нападении Виктор — полная лотерея. Это касается не только эффективности исполнения бросков, он был очень неаккуратен с мячом, его постоянно толкали в разные стороны.
Он был слегка сыроват, но думаю, это объясняется тем, что он не играл в баскетбол до этого шесть недель.
Также не стоит надеяться, что он будет также хорош, как во второй игре. На данный момент он не самый лучший «шутер». Потенциал стать им у него есть, он обладает хорошей формой броска, а также отлично исполняет штрафные, что зачастую коррелирует со способностью исполнять трёхочковые», — заявил Райт в эфире шоу First Things First.
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