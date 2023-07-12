Джимми Батлер посетил Уимблдонский турнир

Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер посетил Уимблдон, проходящий с 3 по 16 июля в Лондоне. Звёздный игрок не отказал болельщикам в автографах и фотографиях по пути к арене.

Джимми Батлер посетил Уимблдон

Батлер отличается повышенным интересом к другим видам спортам. Например, Джимми является другом бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара.

Во время финальной серии НБА, в начале июня нынешнего года, бразилец посетил матч между «Майами» и «Денвер Наггетс». На одной из тренировок звёздный футболист практиковался в бросках по кольцу вместе с Джимми.

Также Неймар называл Батлера в списке шести баскетболистов за всё время, которые являются для него спортивным примером. Игрок французского клуба называл перформанс лидера «Хит» в нынешнем плей-офф историческим.

В минувшем сезоне Батлер смог вывести команду из Флориды в финал НБА, несмотря на восьмое место в Восточной конференции по итогам регулярного сезона.