Джимми Батлер посетил Уимблдонский турнир

Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер посетил Уимблдон, проходящий с 3 по 16 июля в Лондоне. Звёздный игрок не отказал болельщикам в автографах и фотографиях по пути к арене.
Джимми Батлер посетил Уимблдон
Батлер отличается повышенным интересом к другим видам спортам. Например, Джимми является другом бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара.
Во время финальной серии НБА, в начале июня нынешнего года, бразилец посетил матч между «Майами» и «Денвер Наггетс». На одной из тренировок звёздный футболист практиковался в бросках по кольцу вместе с Джимми.
Также Неймар называл Батлера в списке шести баскетболистов за всё время, которые являются для него спортивным примером. Игрок французского клуба называл перформанс лидера «Хит» в нынешнем плей-офф историческим.
В минувшем сезоне Батлер смог вывести команду из Флориды в финал НБА, несмотря на восьмое место в Восточной конференции по итогам регулярного сезона.
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