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Виктор Вембаньяма подписал мяч болельщику во время игры

Виктор Вембаньяма подписал мяч болельщику во время игры
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Французский центровой Виктор Вембаньяма, выбранный «Сан-Антонио Спёрс» под первым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации, во время матча Летней лиги с «Вашингтон Уизардс» (96:85) подписал мяч юному болельщику.

Напомним, сам Вембаньяма не принимал участия в игре.

Видео доступно в Telegram-канале «Чемп.Баскет».

Ранее француз заявил, что пропустит чемпионат мира по баскетболу, который пройдёт в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.

10 июля Вембаньяма провёл вторую игру в Летней лиге. Французский новичок «Сан-Антонио» стал самым результативным игроком команды. Он заработал 27 очков.

Позже спортивный аналитик Ник Райт оценил уровень выступления Вембаньямы в Летней лиге.

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