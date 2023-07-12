Рики Рубио опроверг слухи о возвращении в «Барселону»

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс» испанец Рики Рубио опроверг информацию о том, что он в скором времени может вернуться в испанскую «Барселону».

«Источники, близкие к Рикки Рубио, говорят мне, что Mundo Deportivo лжёт. Но всё же мои источники не так надёжны, как ваши», – написал Рубио в социальных сетях.

Ранее издание Mundo Deportivo предоставило информацию о том, что Рубио собирается вернуться в «Барселону».

Рики Рубио 32 года. Испанец дебютировал в Национальной баскетбольной ассоциации в 2011 году за «Миннесоту Тимбервулвз», впоследствии сыграв за «Юту Джаз» и «Финикс Санз». Игрок также является серебряным призёром Олимпиады 2008 года в Пекине и бронзовым – Игр в Рио-де-Жанейро.