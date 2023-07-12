Названы команды, которые общались с Лиллардом по поводу перехода

Звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард общался с несколькими командами НБА по поводу перехода. Также баскетболист рассказал, что он хотел бы играть в «Майами Хит».

«Команды используют разные, в т.ч. и неофициальные каналы, чтобы узнать мнение Дэмьена касательно сотрудничества с их организациями. «Клипперс» и «Бостон», согласно моим источникам, использовали такой подход к игроку. И я предполагаю, что они услышали «решительное нет». Лиллард хочет играть в «Майами», — сообщил инсайдер Шэмс Чарания в социальных сетях.

Напомним, ранее стало известно, что Лиллард, проведший всю профессиональную карьеру в составе «Портленда», запросил обмен в другую команду. В качестве претендентов на игрока назывались «Майами Хит» и «Бостон Селтикс».