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«Казалось, что все деньги мира — мои». Уильямсон рассказал, почему не мог держать диету

«Казалось, что все деньги мира — мои». Уильямсон рассказал, почему не мог держать диету
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Звёздный тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон рассказал, почему он испытывал трудности с диетой.

«Это непросто, чувак. Между 20-ю и 22-мя годами у меня в руках была куча денег, такое ощущение, что все деньги в мире были моими. В таком положении сложно оставаться сконцентрированным. Сейчас я нахожусь в другом состоянии благодаря мудрым людям, которые меня окружают», — сказал Уильямсон в эфире No Chill Podcast.

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Напомним, в начале января в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Филадельфией Сиксерс» (121:130) Уильямсон получил травму (растяжение правого подколенного сухожилия), неудачно наступив на паркет, после чего покинул площадку. С того момента Зайон не принимал участия в играх.

Уильямсон был задрафтован «Нью-Орлеаном» под первым номером в 2019 году. В среднем за свою карьеру он набирает 25,8 очка, совершает семь подборов и 3,6 результативной передачи за игру.

Зайон Уильямсон исполнил данк с разворотом на 360 градусов:

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