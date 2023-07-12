«Казалось, что все деньги мира — мои». Уильямсон рассказал, почему не мог держать диету

Звёздный тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон рассказал, почему он испытывал трудности с диетой.
«Это непросто, чувак. Между 20-ю и 22-мя годами у меня в руках была куча денег, такое ощущение, что все деньги в мире были моими. В таком положении сложно оставаться сконцентрированным. Сейчас я нахожусь в другом состоянии благодаря мудрым людям, которые меня окружают», — сказал Уильямсон в эфире No Chill Podcast.
Напомним, в начале января в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Филадельфией Сиксерс» (121:130) Уильямсон получил травму (растяжение правого подколенного сухожилия), неудачно наступив на паркет, после чего покинул площадку. С того момента Зайон не принимал участия в играх.
Уильямсон был задрафтован «Нью-Орлеаном» под первым номером в 2019 году. В среднем за свою карьеру он набирает 25,8 очка, совершает семь подборов и 3,6 результативной передачи за игру.
Зайон Уильямсон исполнил данк с разворотом на 360 градусов:
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