Генменеджер «Голден Стэйт» — о Крисе Поле: мы нашли игрока, который нам идеально подходит

Новоиспечённый генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Майк Данливи высказался по поводу перехода Криса Пола в команду.

«Я оставлю для Стива Керра вопрос по количеству игрового времени Криса. Его задействованием будет заниматься только тренерский штаб.

Что касается фронт-офиса, то, по нашему мнению, мы нашли игрока, который полностью нам подходит: он опытен, умеет принимать верные решения, знает, что такое эффективный розыгрыш, и знает, как играть пик-энд-ролл», — приводит слова Данливи Clutch Points.

Напомним, «Вашингтон Уизардс» и «Голден Стэйт Уорриорз» провели обмен, в результате которого звёздный разыгрывающий Крис Пол отправился в «Уорриорз», а столичная команда получила защитника Джордана Пула, атакующего защитника Райана Роллинза, пик второго раунда в 2030 году и защищённый пик первого раунда в 2027-м.