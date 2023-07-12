Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Генменеджер «Голден Стэйт» — о Крисе Поле: мы нашли игрока, который нам идеально подходит

Генменеджер «Голден Стэйт» — о Крисе Поле: мы нашли игрока, который нам идеально подходит
Аудио-версия:
Комментарии

Новоиспечённый генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Майк Данливи высказался по поводу перехода Криса Пола в команду.

«Я оставлю для Стива Керра вопрос по количеству игрового времени Криса. Его задействованием будет заниматься только тренерский штаб.

НБА. Актуальное:
«У Зайона нет интереса». Эксперт усомнился в Уильямсоне, но форвард подражает Леброну
«У Зайона нет интереса». Эксперт усомнился в Уильямсоне, но форвард подражает Леброну

Что касается фронт-офиса, то, по нашему мнению, мы нашли игрока, который полностью нам подходит: он опытен, умеет принимать верные решения, знает, что такое эффективный розыгрыш, и знает, как играть пик-энд-ролл», — приводит слова Данливи Clutch Points.

Напомним, «Вашингтон Уизардс» и «Голден Стэйт Уорриорз» провели обмен, в результате которого звёздный разыгрывающий Крис Пол отправился в «Уорриорз», а столичная команда получила защитника Джордана Пула, атакующего защитника Райана Роллинза, пик второго раунда в 2030 году и защищённый пик первого раунда в 2027-м.

Летняя лига НБА. Итоги игрового дня:
Миллер набрал 26 очков, но в клатче сильнее — «Портленд». Пятый день Летней лиги НБА!
Миллер набрал 26 очков, но в клатче сильнее — «Портленд». Пятый день Летней лиги НБА!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023