Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Крис Мэнникс назвал будущую звезду в «Сакраменто»

Крис Мэнникс назвал будущую звезду в «Сакраменто»
Комментарии

Автор Sports Illustrated эксперт Крис Мэнникс высказался по поводу молодого игрока «Сакраменто Кингз» Кигана Мюррэя.

«Сакраменто» очень верят в то, что они делают внутри команды. Они верят, что внутренний рост в следующем году сделает их лучшей командой. И для этого есть причины.

НБА. Актуальное:
«У Зайона нет интереса». Эксперт усомнился в Уильямсоне, но форвард подражает Леброну
«У Зайона нет интереса». Эксперт усомнился в Уильямсоне, но форвард подражает Леброну

Сейчас проходит Летняя лига, и Киган Мюррэй выглядит там великолепно. Они смотрят на него и видят в нём потенциального игрока франшизы. Они считают, что он так же хорош, как и все, кто есть в их команде, включая ДеАарона Фокса, Домантаса Сабониса.

Они считают его следующей звездой для своей команды. Так что, если он совершит скачок, это сделает и без того очень хорошую команду ещё лучше в следующем году», — приводит слова Мэнникса Sactownsport.

Летняя лига НБА. Итоги игрового дня:
Миллер набрал 26 очков, но в клатче сильнее — «Портленд». Пятый день Летней лиги НБА!
Миллер набрал 26 очков, но в клатче сильнее — «Портленд». Пятый день Летней лиги НБА!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023