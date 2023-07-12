Крис Мэнникс назвал будущую звезду в «Сакраменто»
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Автор Sports Illustrated эксперт Крис Мэнникс высказался по поводу молодого игрока «Сакраменто Кингз» Кигана Мюррэя.
«Сакраменто» очень верят в то, что они делают внутри команды. Они верят, что внутренний рост в следующем году сделает их лучшей командой. И для этого есть причины.
НБА. Актуальное:
Сейчас проходит Летняя лига, и Киган Мюррэй выглядит там великолепно. Они смотрят на него и видят в нём потенциального игрока франшизы. Они считают, что он так же хорош, как и все, кто есть в их команде, включая ДеАарона Фокса, Домантаса Сабониса.
Они считают его следующей звездой для своей команды. Так что, если он совершит скачок, это сделает и без того очень хорошую команду ещё лучше в следующем году», — приводит слова Мэнникса Sactownsport.
Летняя лига НБА. Итоги игрового дня:
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