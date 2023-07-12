Ник Нёрс — о Джоэле Эмбииде: рад, что сейчас нахожусь на его стороне

Новый тренер «Филадельфии Сиксерс» Ник Нёрс высказался по поводу центрового команды Джоэла Эмбиида.
«Я рад, что сейчас нахожусь на его стороне, и мне не придётся пытаться выходить против него. Эмбиид — это проблема для всех соперников», — приводит слова Нёрса Yardbarker.
В минувшем регулярном чемпионате у центрового были следующие цифры: 33,1 очка, 10,2 подбора и 4,2 передачи на протяжении 66 встреч.
В нынешнем розыгрыше плей-офф 29-летний Эмбиид принял участие в девяти матчах, набирая в среднем 23,7 очка, делая 9,8 подбора и 2,8 блок-шота при общем проценте реализации бросков с игры 43,1, трёхочковых — 17,9.
В плей-офф «Филадельфия» не смогла пробиться в полуфинал НБА, проиграв в четвертьфинале «Бостон Селтикс» — 3-4. Напомним, Эмбиид также был удостоен награды MVP, опередив центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича.
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