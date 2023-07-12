Тайриз Халибёртон мог перейти в «Филадельфию» в сезоне-2021/2022

Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон рассказал, что в сезоне-2021/2022 его могли обменять в «Филадельфию Сиксерс».
«Я позвонил Жоржу Ньянгу, потому что он был в Филадельфии. Я сказал: «Йоу, друг, кажется, я перебираюсь в «Филадельфию». Я могу перебраться туда, если меня действительно обменяют», — сказал Халибёртон на PodcastPShow.
Тайриз в минувшем сезоне добился права участия в Матче всех звёзд. По итогам регулярного сезона игрок в среднем набирал 20,7 очка и делал 10,4 результативной передачи, став лидером молодой команды Восточной конференции.
Игрок был задрафтован в 2020 году «Сакраменто Кингз» под 12-м номером. В итоге команда из Калифорнии сделала выбор в пользу разыгрывающего ДеАарона Фокса и обменяла Халибёртона в «Индиану Пэйсерс», получив взамен литовского центрового Домантаса Сабониса.
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