Тайриз Халибёртон мог перейти в «Филадельфию» в сезоне-2021/2022

Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон рассказал, что в сезоне-2021/2022 его могли обменять в «Филадельфию Сиксерс».

«Я позвонил Жоржу Ньянгу, потому что он был в Филадельфии. Я сказал: «Йоу, друг, кажется, я перебираюсь в «Филадельфию». Я могу перебраться туда, если меня действительно обменяют», — сказал Халибёртон на PodcastPShow.

Тайриз в минувшем сезоне добился права участия в Матче всех звёзд. По итогам регулярного сезона игрок в среднем набирал 20,7 очка и делал 10,4 результативной передачи, став лидером молодой команды Восточной конференции.

Игрок был задрафтован в 2020 году «Сакраменто Кингз» под 12-м номером. В итоге команда из Калифорнии сделала выбор в пользу разыгрывающего ДеАарона Фокса и обменяла Халибёртона в «Индиану Пэйсерс», получив взамен литовского центрового Домантаса Сабониса.