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Домантас Сабонис перенёс операцию на большом пальце руки

Домантас Сабонис перенёс операцию на большом пальце руки
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Литовский центровой Домантас Сабонис перенёс операцию на большом пальце правой руки, подтвердил главный тренер сборной Литвы Казис Максвитис.

«Основными причинами отсутствия Домантаса этим летом были его контракт и здоровье. Он пытался восстановиться без операции, но это не помогло, и он потерял время. После операции всё затягивается.

Он извинился за то, что не приехал, и пообещал, что будет доступен следующим летом», – приводит слова Максвитиса Basket News.

Литовец был обменян в «Сакраменто» из «Индианы» в феврале 2022 года. В итоге игрок стал одним из лидеров команды, которая в минувшем сезоне смогла впервые за 17 лет выйти в плей-офф, где уступила лишь чемпионам сезона-2021/2022 «Голден Стэйт Уорриорз» в серии со счётом 3-4.

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