Домантас Сабонис перенёс операцию на большом пальце руки

Литовский центровой Домантас Сабонис перенёс операцию на большом пальце правой руки, подтвердил главный тренер сборной Литвы Казис Максвитис.

«Основными причинами отсутствия Домантаса этим летом были его контракт и здоровье. Он пытался восстановиться без операции, но это не помогло, и он потерял время. После операции всё затягивается.

Он извинился за то, что не приехал, и пообещал, что будет доступен следующим летом», – приводит слова Максвитиса Basket News.

Литовец был обменян в «Сакраменто» из «Индианы» в феврале 2022 года. В итоге игрок стал одним из лидеров команды, которая в минувшем сезоне смогла впервые за 17 лет выйти в плей-офф, где уступила лишь чемпионам сезона-2021/2022 «Голден Стэйт Уорриорз» в серии со счётом 3-4.