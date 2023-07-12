«Как это возможно?» Джамал Маррей разочарован своим рейтингом в NBA 2K24

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей отреагировал на свой рейтинг в игре NBA 2K24. Он составил 84 очка.

«Не может быть, чтобы мой рейтинг был таким низким! Как это возможно?» — написал Маррей в социальных сетях.

Наибольший рейтинг в игре получили Никола Йокич, Леброн Джеймс, Лука Дончич, Джоэл Эмбиид и Яннис Адетокунбо — по 97.

Маррей выиграл титул НБА в минувшем сезоне, будучи одним из лидеров «Денвера». В финальной серии, где его команда оказалась сильнее «Майами Хит» со счётом 4-1, Джамал в среднем оформлял дабл-дабл: 21,4 очка и 10 результативных передач.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Маррей принял участие в 85 матчах, в которых в среднем набирал 21,4 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 6,4 передачи.