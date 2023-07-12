Ронни 2К опроверг информацию о низком рейтинге Джамала Маррея в NBA 2K24
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Промоутер баскетбольного симулятора NBA 2K Ронни 2К опроверг информацию о том, что разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей получил низкий рейтинг в игре NBA 2K24.
«В это время года все они фальшивые. Я могу гарантировать, что ты не получишь рейтинг 84 в NBA2K24, мой друг», — написал Ронни в социальных сетях.
НБА. Актуальное:
Маррей выиграл титул НБА в минувшем сезоне, будучи одним из лидеров «Денвера». В финальной серии, где его команда оказалась сильнее «Майами Хит» со счётом 4-1, Джамал в среднем оформлял дабл-дабл: 21,4 очка и 10 результативных передач.
В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Маррей принял участие в 85 матчах, в которых в среднем набирал 21,4 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 6,4 передачи.
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