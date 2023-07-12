Никита Загдай: это самое интересное межсезонье, все команды ЕЛ ВТБ устроили перестройки

Баскетбольный эксперт, автор программы «Вид сверху» Никита Загдай рассказал, почему считает текущее межсезонье самым интересным в истории Единой лиги ВТБ.

«Можно сказать, что есть единственная команда, которая завершила своё комплектование. В рекордные сроки столичный клуб МБА подписал новых игроков и сохранил старых, обошёлся практически без потерь. У москвичей уже закончилось формирование состава, это в некотором смысле сенсация. Это не самый богатый клуб с небогатой историей и ограниченными возможностями. То, что они в начале июля полностью сформировали команду, которая 1 августа выйдет на первую тренировку, — это уже маленькое баскетбольное чудо.

Мы сейчас видим, как чемпионский УНИКС пытается сохранить состав, но мы уже понимаем, что Мэйкона и Димитриевича не будет. Серьёзные изменения в составе, мы увидим совершенно другой УНИКС. Пока непонятно, когда мы увидим окончательный состав команды.

Также мы видим, как тяжело складываются дела у ЦСКА. У Алексея Шведа закончился контракт, и неясно, где он продолжит карьеру. У Никиты Курбанова, который является олицетворением клуба, не подписан новый контракт. Центровой Девонте Кейкок, который пришёлся ко двору, выкупил свой контракт и покинул команду. Жан‑Шарль Ливио остался. «Зенит» полностью перетасовал состав, вернул Кайла Курича из «Барселоны» и потерял Дмитрия Кулагина.

Эти перестановки говорят о том, что это самое интересное межсезонье в истории Единой лиги ВТБ. Все команды устроили перестройки, ищут новых игроков и живут в новых реалиях», — приводит слова Загдая «Матч ТВ».