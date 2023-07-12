Спирс: люди говорят, что я заслужила пощёчину — ни одна женщина не заслуживает этого

Поп-исполнительница Бритни Спирс вновь высказалась об инциденте с охраной центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы, произошедшем около одного из ресторанов Лас-Вегаса.

«Я хочу рассказать об инциденте, который случился в Лас-Вегасе и о котором сейчас говорят многие люди. Я слышала, как в новостях и на радио обсуждали этот эпизод, и в мой адрес было сказано много дерьма. Люди говорили, что я заслуживала пощёчины, охранники делали свою работу, защищая клиента…

Я входила в число самых известных людей в мире, было время, когда поклонники буквально бросались на меня. Однажды по пути в заведение меня сбили с ног трое 12-летних подростков, пытавшихся меня сфотографировать. Моя охрана ни разу не дотронулась до них и не приблизилась к ним.

Суть в том, что мне не нравится, что люди говорят, что я заслуживаю того, чтобы меня били, потому что ни одна женщина не заслуживает этого. Я просто похлопала его по спине и получила удар. И я действительно получила извинения за столом 30 минут спустя, но мне ещё предстоит получить публичные извинения!» — сказал Спирс в новом видео, опубликованном на её странице в социальной сети.