Стивен Сайлас признался, что не был удивлён увольнением с поста тренера «Хьюстона»

Бывший главный тренер «Хьюстон Рокетс» Стивен Сайлас заявил, что его не удивило увольнение из команды.
«Я знал, что это произойдёт. Я знал, что они собираются начать перемены, и перестройка была практически завершена после моего ухода, так что меня это не сильно удивило. Я очень ценю время, проведённое там», — приводит слова Сайласа Houston Chronicle.
Сайлас покинул свой пост по окончании минувшего сезона Национальной баскетбольной ассоциации. «Хьюстон Рокетс» под руководством Сайласа занял 14-е место в Западной конференции с процентом побед 0,268.
Позднее стало известно, что 49-летний Стивен Сайлас войдёт в тренерский штаб нового наставника «Детройт Пистонс» Монти Уильямса. Сайлас работает в НБА с 1999 года в качестве скаута и помощника главного тренера.
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