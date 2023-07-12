Стивен Сайлас признался, что не был удивлён увольнением с поста тренера «Хьюстона»

Бывший главный тренер «Хьюстон Рокетс» Стивен Сайлас заявил, что его не удивило увольнение из команды.

«Я знал, что это произойдёт. Я знал, что они собираются начать перемены, и перестройка была практически завершена после моего ухода, так что меня это не сильно удивило. Я очень ценю время, проведённое там», — приводит слова Сайласа Houston Chronicle.

Сайлас покинул свой пост по окончании минувшего сезона Национальной баскетбольной ассоциации. «Хьюстон Рокетс» под руководством Сайласа занял 14-е место в Западной конференции с процентом побед 0,268.

Позднее стало известно, что 49-летний Стивен Сайлас войдёт в тренерский штаб нового наставника «Детройт Пистонс» Монти Уильямса. Сайлас работает в НБА с 1999 года в качестве скаута и помощника главного тренера.