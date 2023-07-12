Рич Пол ответил на вопрос, сможет ли Леброн Джеймс играть до 40 лет

Рич Пол, агент и близкий друг звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, ответил на вопрос, сможет ли баскетболист продолжать выступления до 40 лет.

«Пока его разум весь там, пока он всё ещё взволнован игрой, в дополнение к тому, как он следит за здоровьем, абсолютно… Но вы никогда не знаете, что может произойти», — сказал Пол в эфире SiriusXM NBA Radio.

38-летний Леброн Джеймс в минувшем сезоне помог своей команде дойти до финала Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации, где «Лейкерс» уступили будущему чемпиону, «Денвер Наггетс». Форвард набирал 24,8 очка, делал 9,9 подбора и 6,5 передачи в среднем за игру плей-офф.

Напомним, в финальной серии минувшего сезона НБА «Денвер» оказался сильнее «Майами Хит».