Гендиректор МБА: Коновалов и Касаткин верят в нашу систему, они не первый год с нами

Генеральный директор ПБК МБА Игорь Кочарян рассказал, как команде удалось сохранить в составе молодых российских игроков Макара Коновалова и Даниила Касаткина.
«Как удалось удержать ребят? В процессе переговоров все чётко понимали, что верхний предел развития ещё не достигнут. В условиях нашего клуба и Макар, и Даниил могут выйти на новый качественный уровень. У них всё для этого есть. Но самое главное — их доверие и вера в нашу систему. Они не первый год в МБА. Оба пришли сюда ещё в Суперлигу.
Сильно ли подскочила платёжная ведомость? Что касается денег, то, безусловно, оба своей работой заслужили выйти на новый уровень. Но хочется подчеркнуть, что зарплата не была главным предметом в обсуждении. Если бы у ребят на первом месте было желание больше зарабатывать, то они бы выбрали другой клуб. Они проявили терпение, а большие контракты у них впереди», — приводит слова Кочаряна Sports.ru.
- 12 июля 2023
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