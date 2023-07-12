Зоран Лукич: работа в сборной России нацелена на будущее, нужна правильная селекция

Главный тренер сборной России Зоран Лукич рассказал о специфике работы с национальной командой.

«Принципы работы с игроками в сборной не сильно отличаются от работы клубного тренера. У меня в этом плане был один огромный плюс в том, что с 95 процентами игроков сборной России я уже работал. Для меня буквально не было никакой загадки.

Сейчас у нас идёт перестройка, у нас есть группа возрастных игроков, сейчас появилась группа молодых. Эту перестройку необходимо было провести. Мы договаривались с руководством Российской федерации баскетбола, что нужно задействовать больше молодых игроков, и мне было гораздо проще, потому что часть этих игроков я уже знал. Сейчас мы имеем возможность давать им игровое время, и молодые игроки очень легко смогли найти необходимую «химию» с возрастными игроками. Это главный плюс нашей нынешней работы.

Можно ли сказать, что сейчас наша главная задача — подготовка молодых игроков на будущее? Да, эффективность была важна, когда мы принимали участие в отборочных турнирах, сейчас совсем другая ситуация, и нужно просто переключиться на другую работу. Надо обратить внимание на молодых игроков, правильно провести селекцию, понять их возможности. Посмотреть, как они воспринимают те или иные детали, сколько времени нужно тому или иному игроку, чтобы понять эти детали. Мне нужно правильно выстраивать работу на будущее, её можно назвать обучением», — сказал Лукич в новом выпуске подкаста «Взял мяч».