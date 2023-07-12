Журналист: Пул хотел, чтобы в «Уорриорз» к нему относились, как к Карри, Томпсону и Грину

Журналист Bleacher Report Джейсон Думас поделился информацией о причинах обмена защитника Джордана Пула из «Голден Стэйт Уорриорз» в «Вашингтон Уизардс».
«Конфликт с Дрэймондом Грином был похож на вишенку на торте, но ещё до этого по ходу сезона появилось некоторое напряжение, которое не было связано с ударом.
Пул хотел больше игрового времени. Он хотел быть игроком стартовой пятёрки, хотел важную роль в команде. Справедливо это или нет, но он хотел, чтобы к нему относились как к Стефену Карри, Клэю Томпсону и Дрэймонду Грину. Он заметил, что отношение отличалось, и ему это не нравилось», – рассказал Думас в эфире 95.7 The Game.
Напомним, «Уорриорз» приобрели защитника, 12-кратного участника Матча всех звёзд НБА, Криса Пола из «Вашингтон Уизардс» в обмен на форварда Патрика Болдуина-младшего, защитников Джордана Пула и Райана Роллинза, пик второго раунда драфта 2027 года и защищённый пик первого раунда драфта 2030 года.
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