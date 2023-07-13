Лукич: финал Кубка России с «Зенитом» в тактическом плане был лучшей игрой «Пари НН»

Главный тренер баскетбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич высказался о завоевании командой Кубка России в минувшем сезоне.
«Чувствовал ли я, что мы можем победить? Нет, но команда действительно неплохо выглядела, показывала игру и всё остальное. Был момент, когда Сергей Юрьевич (Панов, президент клуба. — Прим. «Чемпионата».) перед финальным выездом в Петербург написал в наш чат тренерского штаба и менеджеров фразу, на которую никто не ответил: «Всех порвём». Ну и что сказать?
Действительно это было здорово — эмоции игроков, настрой. Могу сказать, что игра с «Зенитом» в тактическом плане, что касается его выполнения и фокуса игроков, это была лучшая игра, может быть, последних десяти лет», — сказал Лукич в новом выпуске подкаста «Взял мяч».
В финальном матче Кубка России сезона-2022/2022 «Пари Нижний Новгород» на выезде переиграл «Зенит» со счётом 84:72.
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