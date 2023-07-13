Джамал Маррей получил премию Best Comeback Athlete

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Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей получил премию ESPY Best Comeback Athlete, которая вручается игроку, добившимуся наиболее значительного, впечатляющего выздоровления после серьёзной болезни, травмы, личных или семейных трудностей.

Напомним, Маррей полностью пропустил сезон 2021/2022 из-за травмы. Он отсутствовал ровно 555 дней и вернулся к началу сезона 2022/23 и стал чемпионом.

Маррей выиграл титул НБА в минувшем сезоне, будучи одним из лидеров «Денвера». В финальной серии, где его команда оказалась сильнее «Майами Хит» со счётом 4-1, Джамал в среднем оформлял дабл-дабл: 21,4 очка и 10 результативных передач.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Маррей принял участие в 85 матчах, в которых в среднем набирал 21,4 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 6,4 передачи.