Кендрик Перкинс: Леброн мог бы играть, пока ему не исполнится 50 лет

Чемпион НБА 2008 года, а ныне спортивный аналитик Кендрик Перкинс высказался о звёздном лёгком форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.

«Леброн Джеймс мог бы играть, пока ему не исполнится 50 лет. Если бы Леброн мог согласиться на роль Удониса Хаслема… Где он на скамейке запасных в качестве лидера-ветерана», – приводит слова Перкинса ESPN.

Напомним, Леброн побил рекорд по набранным очкам в НБА, принадлежавший легендарному Кариму Абдул-Джаббару, в прошлом сезоне лиги. Это случилось 8 февраля в матче с «Оклахома-Сити Тандер».

На счету Джаббара 38 387 очков. У Леброна после матча с «Тандер» их стало 38 390. Сейчас их в его активе 38 652. Сама встреча между «Лейкерс» и «Тандер» закончилась тогда победой «Оклахома-Сити» со счётом 133:130.