Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Источник: Домантасу Сабонису в итоге решили не делать операцию

Источник: Домантасу Сабонису в итоге решили не делать операцию
Аудио-версия:
Комментарии

Инсайдер «Сакраменто Кингз» Джеймс Хэм рассказал о том, что литовскому центровому Домантасу Сабонису не делали операцию на большом пальце руки, как сообщалось ранее.

«Как сообщил источник в лиге, центровому «Кингз» Домантасу Сабонису не была сделана операция по поводу авульсионного перелома большого пальца правой руки, как сообщалось за рубежом. Он продолжает следовать строгому протоколу реабилитации и не смог сыграть за сборную Литвы этим летом», — написал журналист в своих социальных сетях.

В минувшем сезоне Сабонис был одним из лидеров «Сакраменто», которым удалось выйти в плей-офф после 17-летней паузы. В серии первого раунда «Кингз» уступили «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 3-4. За семь матчей противостояния Сабонис в среднем набирал 16,4 очка, 11 подборов и 4,7 результативные передачи.

О чём ранее сообщалось:
Домантас Сабонис перенёс операцию на большом пальце руки
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023