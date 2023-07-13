Источник: Домантасу Сабонису в итоге решили не делать операцию

Инсайдер «Сакраменто Кингз» Джеймс Хэм рассказал о том, что литовскому центровому Домантасу Сабонису не делали операцию на большом пальце руки, как сообщалось ранее.

«Как сообщил источник в лиге, центровому «Кингз» Домантасу Сабонису не была сделана операция по поводу авульсионного перелома большого пальца правой руки, как сообщалось за рубежом. Он продолжает следовать строгому протоколу реабилитации и не смог сыграть за сборную Литвы этим летом», — написал журналист в своих социальных сетях.

В минувшем сезоне Сабонис был одним из лидеров «Сакраменто», которым удалось выйти в плей-офф после 17-летней паузы. В серии первого раунда «Кингз» уступили «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 3-4. За семь матчей противостояния Сабонис в среднем набирал 16,4 очка, 11 подборов и 4,7 результативные передачи.