Источник: Домантасу Сабонису в итоге решили не делать операцию

Инсайдер «Сакраменто Кингз» Джеймс Хэм рассказал о том, что литовскому центровому Домантасу Сабонису не делали операцию на большом пальце руки, как сообщалось ранее.
«Как сообщил источник в лиге, центровому «Кингз» Домантасу Сабонису не была сделана операция по поводу авульсионного перелома большого пальца правой руки, как сообщалось за рубежом. Он продолжает следовать строгому протоколу реабилитации и не смог сыграть за сборную Литвы этим летом», — написал журналист в своих социальных сетях.
В минувшем сезоне Сабонис был одним из лидеров «Сакраменто», которым удалось выйти в плей-офф после 17-летней паузы. В серии первого раунда «Кингз» уступили «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 3-4. За семь матчей противостояния Сабонис в среднем набирал 16,4 очка, 11 подборов и 4,7 результативные передачи.
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