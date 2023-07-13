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Дарвин Хэм отреагировал на решение Леброна Джеймса продолжить карьеру

Дарвин Хэм отреагировал на решение Леброна Джеймса продолжить карьеру
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм отреагировал на решение Леброна Джеймса продолжить карьеру.

«Мой самый ценный актив в портфеле останется нетронутым!» – сказал Хэм.

В регулярном чемпионате «Лейкерс» заняли седьмое место в Западной конференции и вышли в раунд плей-ин, где обыграли «Миннесоту Тимбервулвз» и вышли в плей-офф.

В 1/8 финала и 1/4 финала плей-офф НБА «Лейкерс» прошли «Мемфис Гриззлиз» (4-2) и действующих чемпионов лиги «Голден Стэйт Уорриорз» (4-2).

Напомним, Леброн побил рекорд по набранным очкам в НБА, принадлежавший легендарному Кариму Абдул-Джаббару, в прошлом сезоне лиги. Это случилось 8 февраля в матче с «Оклахома-Сити Тандер».

На счету Джаббара 38 387 очков. У Леброна после матча с «Тандер» их стало 38 390. Сейчас их в его активе 38 652.

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