Леброн Джеймс: моя мама — мой персональный GOAT
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс во время речи на ежегодной церемонии награждения ESPYS рассказал об отношении публики к своей персоне, а также о том, кто является самым важным для него человеком в жизни.
«Знаете, вы можете меня любить. Точно знаю, что некоторые ненавидят меня. Но одну вещь я знаю — вы всегда будете меня уважать за то отношение, которое я демонстрирую баскетболу, а также за всё, что я отдал этой игре.
Моей маме Глории, которой с нами нет. Она — мой персональный GOAT (величайший за все времена — Прим. «Чемпионата»)», — заявил Джеймс на церемонии ESPYS.
На данном мероприятии Леброн также заявил, что будет продолжать играть на профессиональном уровне, пока может отдаваться полностью игре.
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