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Леброн Джеймс и Никола Йокич оказались лауреатами ESPY Award

Леброн Джеймс и Никола Йокич оказались лауреатами ESPY Award
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В ночь на 13 апреля в Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония присуждения спортсменам наград ESPY. Среди баскетболистов свои награды получили сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич и звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

Йокич стал победителем в номинации «Лучший игрок НБА». В минувшем сезоне Йокич будучи лидером «Денвера» привёл команду к первому в истории организации чемпионству. Серб стал MVP финальной серии, где «Наггетс» переиграли в серии «Майами Хит» со счётом 4-1.

Леброн стал лауреатом награды «Самый выдающийся рекорд». Джеймс получил этот приз за то, что побил рекорд легендарного центрового Карима Абдула-Джаббара по общему количеству очков в регулярных сезонах за всю историю.

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