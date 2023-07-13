Жена Леброна Джеймса: никто не сделал больше для баскетбола, чем он

Жена баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Сваанна отреагировала на решение мужа продолжить карьеру.
«Я думаю, что Леброн Джеймс — самый плохой из всех, кто когда-либо ступал на баскетбольную площадку. Никто не работает усерднее. Никто не заботится о нём больше. И никто не сделал для игры в баскетбол больше, чем Леброн Джеймс», – приводит слова Джеймс ESPYS.
В 1/8 финала и 1/4 финала плей-офф НБА «Лейкерс» прошли «Мемфис Гриззлиз» (4-2) и действующих чемпионов лиги «Голден Стэйт Уорриорз» (4-2).
Напомним, Леброн побил рекорд по набранным очкам в НБА, принадлежавший легендарному Кариму Абдул-Джаббару, в прошлом сезоне лиги. Это случилось 8 февраля в матче с «Оклахома-Сити Тандер».
На счету Джаббара 38 387 очков. У Леброна после матча с «Тандер» их стало 38 390. Сейчас их в его активе 38 652.
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