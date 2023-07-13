Эксперт: Ирвинг входит в топ-4 лучших разыгрывающих всех времён, но он ужасный болван

Телеведущий и эксперт Крэйг Картон высказал мнение по поводу разыгрывающего «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга.

«Он входит в топ-4 лучших разыгрывающих всех времён, но он ещё и ужасный болван, отвлекающий внимание и убивающий команду», — приводит слова Картона NBA Central.

Напомним, защитник стал игроком «Маверикс» после обмена в феврале. «Даллас» не смог выйти в плей-офф, завершив сезон на 11-й строчке. В прошедшем сезоне Ирвинг набирал 27 очков, делал шесть передач и пять подборов в среднем за игру.

На днях Ирвинг заключил с «Далласом» новый контракт на три года и $ 126 млн с опцией игрока на третий год. По новому соглашению игроку гарантированы $ 120 млн. Остальные $ 6 млн он может получить в виде премиальных, которые зависят от количества проведённых матчей и результатов команды.