Эксперт: Ирвинг входит в топ-4 лучших разыгрывающих всех времён, но он ужасный болван

Телеведущий и эксперт Крэйг Картон высказал мнение по поводу разыгрывающего «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга.
«Он входит в топ-4 лучших разыгрывающих всех времён, но он ещё и ужасный болван, отвлекающий внимание и убивающий команду», — приводит слова Картона NBA Central.
Напомним, защитник стал игроком «Маверикс» после обмена в феврале. «Даллас» не смог выйти в плей-офф, завершив сезон на 11-й строчке. В прошедшем сезоне Ирвинг набирал 27 очков, делал шесть передач и пять подборов в среднем за игру.
На днях Ирвинг заключил с «Далласом» новый контракт на три года и $ 126 млн с опцией игрока на третий год. По новому соглашению игроку гарантированы $ 120 млн. Остальные $ 6 млн он может получить в виде премиальных, которые зависят от количества проведённых матчей и результатов команды.
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