Новичок «Детройта» Осар Томпсон показал подготовку к дебюту в НБА

Новоиспечённый игрок «Детройт Пистонс» защитник Осар Томпсон, выбранный на драфте-2023 под пятым номером, показал свою подготовку к дебюту в НБА.

Тренировка новичка «Детройта» перед дебютом в НБА:

По неофициальной информации, Томпсон заработает $ 36,2 млн в течение четырёх лет при стартовой зарплате в $ 8 млн. Игрок будет иметь право на продление контракта после трёх сезонов в НБА в 2026 году.

«Пистонс» также заключили двусторонние контракты с защитниками Джаредом Роденом (23 года, 198 см) и Малькомом Казалоном (21 год, 198 см).

«Детройт» находится на стадии перестройки. Минувший регулярный сезон «Пистонс» закончили на последнем месте в Восточной конференции, добыв лишь 17 побед. На ближайшем драфте у франшизы будет пятый выбор.