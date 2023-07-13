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Маррей: благодарю товарищей по команде за то, что они помогли вернуть уверенность в себе

Маррей: благодарю товарищей по команде за то, что они помогли вернуть уверенность в себе
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Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей высказался по поводу премии ESPY Best Comeback Athlete, которая вручается игроку, добившемуся наиболее значительного, впечатляющего выздоровления после серьёзной болезни, травмы, личных или семейных трудностей.

«Я хочу поблагодарить своих товарищей по команде за то, что они помогли мне вернуть уверенность в себе», — сказал Маррей на церемонии вручения награды.

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Маррей выиграл титул НБА в минувшем сезоне, будучи одним из лидеров «Денвера». В финальной серии, где его команда оказалась сильнее «Майами Хит» со счётом 4-1, Джамал в среднем оформлял дабл-дабл: 21,4 очка и 10 результативных передач.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Маррей принял участие в 85 матчах, в которых в среднем набирал 21,4 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 6,4 передачи.

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