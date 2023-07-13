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Майкл Джордан и Мэджик Джонсон спели в итальянском ресторане

Майкл Джордан и Мэджик Джонсон спели в итальянском ресторане
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Прославленные игроки НБА Майкл Джордан и Мэджик Джонсон провели время вместе со своими семьями в итальянском ресторане на острове Капри.

Майкл Джордан и Мэджик Джонсон спели в итальянском ресторане:

«Насладились невероятным ужином во всемирно известном ресторане Da Paolino, на Капри, Италия! Я имел удовольствие пообщаться с моим большим другом и величайшим баскетболистом, когда-либо жившим на свете, Майклом Джорданом и его женой Иветт», — написал у себя в социальных сетях Джонсон.

Мэджик Джонсон начинал профессиональную карьеру в «Лейкерс». За этот клуб он выступал с 1979 по 1991 год, а также в сезоне-1996. Большое в НБА он нигде не играл. Является пятикратным чемпионом НБА.

Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго».

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